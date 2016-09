Donaueschingen. Eine Ausstellung der Trossinger Künstlerin Dorothee Pfeifer ist vom 11. Oktober bis 19. November in der Galerie im Turm zu sehen. Zu sehen ist eine lebhafte Kommunikation zwischen geometrischen und natürlichen Formen, Farben und Schrift. Ihre flüchtigen Darstellungen zeigen Menschen und Gegenstände, aber auch Wortteile. In allen Werken von Dorothee Pfeifer geht es darum, die Welt neu zu sehen, zu ordnen, auf das Wesentliche zu reduzieren und ihre Schönheit zu entdecken. Vernissage ist am Sonntag, 9. Oktober, 11.15 Uhr.