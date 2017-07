Lange hat man sie nicht mehr gehört, doch am Freitag treten sie wieder im Strawinsky-Saal auf: die Sänger des A-cappella-Chors des MGV Allmendshofen. Die acht Männer um Daniel Preis sind aus beruflichen Gründen in alle Winde zerstreut und treten kaum noch auf. Doch zum Konzert des MGV Allmendshofen finden sie immer wieder zusammen. Das Konzert am 21. Juli beginnt um 19.30 Uhr. Neben den A-cappella-Sängern treten Männer- und Frauenchor sowie der gemischte Chor auf. Den zweiten Teil bestreiten die Solisten Franziska Abram und Daniel Preis mit Operettenmelodien. Karten zu 13, ermäßigt sechs Euro, gibt es beim Café Reiter und an der Abendkasse. Foto: Messmer