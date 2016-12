Donaueschingen 6000 Euro für den Neubau gesammelt

Donaueschingen (gvo). Zur siebten Auflage kamen am Wochenende nach Angaben von Tierheimleiterin Nadine Vögel so viele Tierfreunde wie noch nie in die Anlage im Haberfeld.

Grund für den Zulauf ist wohl auch der bevorstehende Neubau, für den es noch viel finanzielle Unterstützung braucht.

Einige großzügige Spenden tragen zum guten Ergebnis bei