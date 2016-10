Donaueschingen 600 Auszubildende in drei Jahrzehnten

Nach drei Jahren Ausbildung an der Berufsfachschule für Altenpflege in Donaueschingen konnten 17 Altenpflegekräfte ihr Examen in Empfang nehmen.

Donaueschingen. Außerdem haben sechs junge Leute nach nur einjähriger Ausbildung die Prüfung zum Pflegehelfer geschafft: Einige von ihnen gehen nun zunächst in den Beruf, um weitere Erfahrung zu sammeln, andere bleiben an der Schule, um in zwei Jahren das Examen abzulegen.

Schulleiterin Mechtild Häußlein-Cinar und Hermann Striebich vom Diözesan-Caritasverband Freiburg gratulierten im Mariensaal zum Abschluss der Ausbildung und überreichten die Zeugnisse. Die Examensfeier war auch Anlass, um an das 30-jährige Bestehen der Schule zu erinnern. Die Schüler hatten gemeinsam mit Pfarrer Erich Loks eine stimmungsvolle Andacht vorbereitet: Mit Gesang, Musik, kurzen Reden und Fürbitten. Sie wurden begleitet von Kantor Andreas Rütschlin, Klavier, und Jürgen Gauger, Saxofon.