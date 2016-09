Donaueschingen 47 Erzählungen auf Alemannisch

Donaueschingen (jak). Die Idee dazu entstand im Mundart-Treff, der nun bereits seit zweieinhalb Jahren regelmäßig im Mehrgenerationenhaus stattfindet und der seine treuen Fans gefunden hat. "Die Überlegungen, die Geschichten irgendwann einmal in Buchform herauszugeben, entstand ziemlich früh", blickt Ernst Zimmermann, Vorsitzender der Bürgerstiftung, zurück. Nun, bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Bürgerstiftung, die am 28. Oktober stattfinden soll, wird das Buch offiziell vorgestellt. Elfi Maier-Moch, die lange als Lehrerin an der Grundschule Aasen tätig war, wird dann eine Geschichte vorlesen.

Mal humorvoll, mal nachdenklich

Es wird eine von 47 kurzen Erzählungen sein, die in dem Buch zu finden sind. Dabei sind die Geschichten so unterschiedlich wie ihre Autoren. Wahre Begebenheiten, Historisches aus der Stadtgeschichte oder persönliche Erlebnisse, mal stimmen die Geschichten nachdenklich und mal lassen sie den Leser schmunzeln. Eines haben sie gemeinsam: Sie sind in Baaremer Mundart verfasst – wobei es schon Unterschiede gibt. Denn so mancher Begriff wird in Grüningen anders betont als beispielsweise in Aasen. Selbst in den verschiedenen Stadtteilen von Donaueschingen sind Unterschiede zu bemerken.