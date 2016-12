Donaueschingen 37-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Donaueschingen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-jährige Fahrer mit seinem Citroën nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte mit einem Kleinbus zusammen. Der Kleinbus kam von der Straße ab und überschlug sich. Der 56-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der Citroën drehte sich zeitgleich auf der Fahrbahn um die eigene Achse. Ein nachfahrendes Auto prallte in die Beifahrerseite. Der Fahrer des Citroëns wurde eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine im Auto sitzende schwangere Frau und ein Kind erlitten Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.