Donaueschingen 320 Kilometer zum Ziel

Bei dieser Tour, die in der zweiten Hälfte des siebten Schuljahrs über in einer AG-Stunde vorbereitet wird, steht aber nicht nur die Bewältigung der langen Strecke im Fokus, sondern die Schulung in Personal-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz.

Kleinere Gruppen bereiteten dabei die 15 Tagesetappen über die insgesamt 320 Kilometer vor und sind an den jeweiligen Tagen für den Ablauf zuständig. Übernachtet wird in Jugendherbergen, Wanderheimen und Naturfreundehäusern.