Donaueschingen 20 oder 30 Millionen Euro

Donaueschingen (jak). Für einen Neubau wird mit Kosten zwischen 20 und 30 Millionen Euro gerechnet.

Geringer Zuschuss: Allerdings kommt die schlechte Nachricht aus Stuttgart: Die Landeszuschüsse werden relativ gering ausfallen. Der Zuschuss hängt davon ab, wie das Land den Zustand des alten Realschulgebäudes bewertet. Nur ein kleiner Teil wird als zu schlecht für den Erhalt angesehen. Und so fällt der Zuschuss wohl erheblich geringer aus als ursprünglich geplant. "Das ist der Nachteil, wenn man in den Erhalt der Gebäude investiert, sodass sie in einem guten Zustand bleiben", sagt Oberbürgermeister Erik Pauly.

Teurer Brandschutz: Nun stellt sich die Frage, ob sich die Stadt trotzdem einen Neubau leisten will und vor allem auch kann. Allerdings wäre auch die Entscheidung gegen ein neues Gebäude mit Kosten verbunden. Denn dann müsste die Stadt in den Brandschutz der aktuellen Realschule investieren. "Es ist nicht so, dass wir aktuell die Schule schließen müssten. Wir bewegen uns noch in dem Bereich, was rechtlich zulässig ist", so Pauly.