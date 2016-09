Donaueschingen 20 Musikschüler eifern dem jungen Wolferl nach

Für die Familie Mozart muss der Donaueschinger Aufenthalt eine wahre Erholung von all den zurückliegenden Strapazen, aber auch von den unglaublichen Erfolgen des Wunderkinds Wolferl gewesen sein.

Die Gesellschaft der Musikfreunde nimmt diesen Besuch der Mozarts in Donaueschingen vor 250 Jahren zum Anlass, zu Beginn des neuen Konzertjahres 2016/2017 am Samstag, 24. September, ein Mozart-Festival im Strawinsky-Saal der Donauhallen zu veranstalten. Bereits um 17 Uhr werden 20 junge Musikschüler und im Alter von acht bis elf Jahren Stücke von Mozart für Klaviersolo oder für Violinduo vorspielen. Sie kommen aus allen Musikschulen der Region, aus Rottweil, Dunningen, St. Georgen, Villingen-Schwenningen, Trossingen und aus Donaueschingen. Sie alle wollen dem jungen Mozart, der bei seinem Baaremer Aufenthalt zehn Jahre alt war, nacheifern.

Am Abend um 19 Uhr gibt es, ebenfalls im Strawinsky-Saal, als zweiten Höhepunkt des Festivals, einen Mozart-Klavierabend mit dem Klavierduo Mona und Rica Bard. Die Schwestern betrachten ihr Konzert für Klavier zu vier Händen oder auch für zwei Klaviere als eine Hommage an das Genie Mozart. Es sind aber auch Werke zweier zeitgenössischer Komponisten, von Tilo Medec (1940 bis 2006) und von Lowell Liebermann (geboren 1961) zu hören, die sich mit Mozarts Musik auseinandersetzen, zum Beispiel in einer zum Schmunzeln anregenden Parodie auf Mozarts bekannte Alla turca oder in den recht tonal klingenden Variationen über ein Thema von Mozart.