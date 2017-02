Donaueschingen 150 Jugendliche sichern FC-Zukunft

Donaueschingen-Pfohren. Ähnlich sieht es die 13 Jahre alte Kim Bührig. Es sei ein Glücksfall, einem Fußballverein anzugehören, der seit Jahren auch Fußball für Mädchen und Damen anbietet. Wie David und Kim sehen es noch viele andere: Der Verein betreut 150 Jugendliche in den Bereichen Fußball, Turnen und Leichtathletik.

Knapp 30 Betreuer und Trainer sorgen für einen problemlosen Trainingsablauf in allen Alterskategorien zwischen E-Jugend und Bambini. In der C und D-Jugend sichert eine Spielgemeinschaft mit dem FC Wolterdingen eine erfolgreiche Entwicklung. In der A- und B-Jugend reihen sich zudem der SSC Donaueschingen und der FC Donaueschingen in die Spielgemeinschaft ein.

Frauenfußball hat Tradition