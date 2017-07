Donaueschingen 138 Schüler verabschiedet

Einen höherwertigen Schulabschluss haben auch zahlreiche Schüler im ein- oder zweijährigen Berufskolleg im Bereich Wirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung und Erziehung erworben. Zusätzlich konnten Absolventen eine Vorqualifizierung Arbeit und Beruf (VAB) mit einer weisungslenkenden Qualifizierung abschließen. Die KHS sei eine Schule mit einer großen Breite, sagte Schulleiter Liebetanz.

So konnten 25 Schüler im Rahmen des neuen Profilbereichs den Bildungsgang Berufseinsteiger (BFPE) erfolgreich beenden. Andere Schulabgänger schlossen nach zwei Jahren an der Berufsfachschule ihre Mittlere Reife ab. Auch die Fachhochschulreife am zweijährigen Berufskolleg schafften einige Absolventen. "Sie alle, die hier sind, haben das Finalziel des jeweiligen Bildungsganges erreicht", lobte Frank Liebetanz. Der Schulleiter verglich die Schule mit einem Fußballspiel und der alten Herberger-Weisheit: "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel." So gäbe es nach dem Abschluss für die Schulabgänger nun die Möglichkeit, eine berufsvorbereitende Maßnahme in einer weiterführenden Schulart oder eine Berufsausbildung im dualen System zu durchlaufen, meinte er.

Dann hatten auch die Lehrer das Wort. Sie berichteten über den Schulalltag oder lobten die Schüler für den gezeigten Einsatz. Auch die Schulband und Solist Tobias Krötz waren aktiv. Unter der Leitung von Musiklehrerin Lara Grobshäuser wurde zwischen den Ansprachen für den stimmigen, musikalischen Rahmen der Abschlussfeier gesorgt. Zum Schluss gab es die Lobe und die Preise. Zehn Schüler konnten mit einem Preis ausgezeichnet werden und es gab 18 Lobe.

Auszeichnungen

28 Schülerinnen und Schüler haben ihre Schulzeit an den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen Donaueschingen mit Auszeichnungen abgeschlossen. Diese sind:

Preise: Seher Bülbül, Yvonne Doose, Laura Hösl, Caroline Huber, Anna-Lena Völkle, Yusuf Yorulmaz, Katharina Becker, Dilara Yorulmaz, Tammy Sophie Schäfer, Marvin Schulz.

Belobigungen: Bianca Herdam, Kathrin Meister, Sabrina Schneider, Franziska Strobel, Kristina Wilhelm, Elisa Winterhalder, Emily Blessing, Vanessa Pabst, Sarah Flaig, Bilge Özel, Habibe Toprak, Marina Martin, Julia Burger, Patrick Welter, Almami Camara, Sajar Ceesay, Batoul Mashlah, Ahmadullah Safi.