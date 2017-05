Donaueschingen 1300 Schüler beleben Stadtzentrum

Donaueschingen (füe). Die IMTA, die internationale musische Tagung 2017, lockte am Mittwoch 1300 Schüler aus 90 Schulen und viele Lehrer aus ganz Südbaden und den angrenzenden Bodenseestaaten auf die Baar. An über zehn Standorten in der gesamten Innenstadt verteilt spielten sich die insgesamt über 140 Vorführungen ab. Ziel der Veranstaltung des Schulamtes ist es, den Lehrern Anregungen für eine kreative Gestaltung des Unterrichts zu geben.

Die Donauhallen waren einer der Veranstaltungsorte, in der sich nahezu pausenlos die Gruppen abwechselten. Vor allem musikalische Auftritte standen dort auf dem Programm, darunter auch kleine Musicals, etwa über drei Katzen, die eine Fahrt nach Venedig unternahmen, oder das aufwendige Stück "Buchstabenpiraten" der Villinger Sprachheilschule, das Musik, Theater und Tanz vermischt. Auch die gestaltende Kunst war in den Donauhallen reichlich zu sehen, wobei vor allem die großformatigen Werke der Königsfelder Zinzendorfschulen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zogen.

Ein buntes Treiben spielte sich aber auch an den anderen Standorten ab. Sportliches stand in der Turnhalle der Realschule im Vordergrund, wo man beispielsweise sein Gleichgewicht beim Slacklinelaufen testen konnte. Musikalisches dominierte in der Christuskirche, wo verschiedene Gruppen ihr Können zeigten. Gebastelt werden konnte in der Heinrich-Feur­stein-Schule, wo Mitmachangebote auf die Teilnehmer warteten. In der Hofbibliothek waren unter anderem Lampenobjekte oder Stabfiguren im Stil von Paul Klee zu sehen. Auch Trick-und Videofilme stießen dort auf interessierte Besucher.