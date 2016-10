Donaueschingen 120 Mannschaften schießen scharf

120 Mannschaften sind in dieser Woche beim Laienturnier zur Aasener Schützenkilbig am Start. Betriebs-, Vereins- und Familienmannschaften sind beim traditionellen Laienturnier zu Gast. Das Turnier findet im Vereinsheim an der Aasener Steig statt. Das beliebte Kilbigfest startet dann am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und der zünftigen Unterhaltung der Aasener Musikkapelle. Es folgen das Kleinkaliberschießen und die Hammelverlosung.

Es gibt außerdem ein leckeres gemeinsames Mittagessen. Ein hausgemachtes Kuchen- und Tortenbuffet verwöhntSchützen und Zuschauer. Die Siegeerehrung aus den verschiedenen Wettbewerben ist für 18 Uhr angekündigt.