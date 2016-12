Donaueschingen 103 Geschenke an die Kinder verteilt

Freude auf beiden Seiten

Schirmherr und Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei sprach von einem besonderen Projekt in der besonderen Aura der Weihnachtszeit, das Schenkende wie Beschenkte gleichermaßen erfreue. Nutznießer der Aktion waren Kinder aus der Einrichtung Mariahof, dem Kinderhaus am Buchberg und aus Flüchtlingsfamilien. Sie alle freuen sich nun an Heiligabend über ein auf ihr Alter und Geschlecht angepasstes Geschenk, das die schenkenden Beteiligten der Sterntaleraktion im Laufe der Woche selbst aussuchten.