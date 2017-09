Donaueschingen 10 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Hüfingen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr zwischen dem Hüfinger Wasserturm und der Anschlussstelle Donaueschingen Mitte auf der Bundesstraße 27. Auf der Strecke bildete sich aufgrund einer bestehenden Baustelle ein Rückstau. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war – vom Wasserturm kommend – in Richtung Donaueschingen unterwegs und reagierte zu spät auf den entstandenen Rückstau. Der junge Mann fuhr mit dem Kastenwagen in das Heck eines am Ende des Staus haltenden Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota noch auf einen Golf geschoben. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Kleintransporter und der Toyota mussten abgeschleppt werden.