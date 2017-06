Dobel Zwei schwere Unfälle: Motorradfahrer stirbt

Eine 32-jährige Motorradfahrerin hatte, bergabwärts von Dobel in Richtung Eyach-Brücke fahrend, in einer langgezogenen Linkskurve begonnen einen Porsche Cayenne zu überholen. Dabei wurde sie von einem ebenfalls überholenden 65-jährigen Audi TT- Fahrer touchiert und zurückgeschleudert.

Während die Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt auf der Straße liegen blieb, prallte ihr Motorrad gegen die Front des Porsches, wurde dabei in mehrere Teile zerrissen und über die Leitplanke hinweg geschleudert. Die Motorradfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf der Landestraße landete, in ein Krankenhaus nach Karlsruhe gebracht. Zwei Schwerverletzte sowie drei Leichtverletzte, darunter ein Kind wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuse gebracht.

Noch während die Polizei den Unfall aufnahm, ereignete sich nur wenige Hundert Meter in Richtung Dobel ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei war ein 78-jähriger Motorradfahrer bergabwärts fahrend, ersten Annahmen zufolge zu schnell in eine scharfe Rechtskurve gefahren und in deren Verlauf frontal mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.