Dobel Zeitlich angespannte Situation

"Wir fordern die Fertigstellung zum Ende der Kalenderwoche vier ein", formulierte Burchert beim Vor-Ort-Termin. Danach nämlich soll sich nahtlos die Einbringung des Sportbodenbelages mit Abdichtung, Fußbodenheizung und Linoleum – teilweise über beide Stockwerke – anschließen. Jede Verzögerung brächte für das Folgegewerk unter Umständen wieder eine weitere mit sich – und das in einer Zeit der Vollauslastung der Handwerksbetriebe.

Also sollten die Holz-Wandverkleidung im Multifunktionsraum, außerdem in der Halle selbst die Prallwandverkleidung einschließlich Kipptoren und Hallenzugängen, im unteren Bereich in erster Linie kraftabbauend, darüber schalldämmend, fix und fertig sein. Hierzu gehört auch die Prallwandverglasung dort, wo die Fenster bodentief heruntergezogen sind.

Die Außentüren sind mittlerweile montiert, die Bautüren verschwunden. In den Sanitärräumen finden Estrich- und Fliesenarbeiten statt.

"Ist der Boden erst einmal drin", so die Architektin, "kann mit der Endmontage begonnen werden. Hierzu gehören die Schreinerarbeiten wie Einbau der Möbel für die Teeküche, Garderobe und Umkleiden sowie auch die Fertigstellung der Sanitärräume oder die Schließanlagen. Dies alles wird derzeit bei den Handwerksbetrieben bereits vorgefertigt."

Zur Erinnerung: Bürgermeister Christoph Schaack hoffte noch Anfang vergangenen Jahres auf eine Halleneinweihung im Herbst 2016. Auf dem jüngsten Neujahrsempfang legte er sich mit "Sommer 2017" auf keinen bestimmten Monat fest.