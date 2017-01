Dobel Woodrock-Festival im Kurhaus

"Hier oben ist nicht so viel geboten für junge Leute, also haben wir uns was überlegt", erklärten Julia Prick, Alexander Lutz, David Mast und Benjamin Schäfer. Natürlich auch etwas, das das nächste Wood­rock-Festival im Sommer schon mal ins Gespräch bringen sollte.

Und weil die beiden Dobler Lutz und Mast selbst gern ab und zu im Village an der Dobler Hauptstraße sitzen – "So ziemlich der einzige Treff für junge Leute!" – lag es nahe, das Team des Café-Bistros für die Bewirtung mit ins Boot zu nehmen.

Während DJ "K-NEXT" die Anfangsphase mit einem Soundmix auf der Bühne bestritt, füllte sich der Saal mit Gästen von U 18 bis Ü 40 – je später, desto mehr konzentrierten sich aber die Musikfans von 18 bis Mitte 30. Aus Dobel, der Region, auch aus dem benachbarten Murgtal. Denn die Band "DiStrict4", die den Liveteil des Abends bestritt, kommt aus Freiolsheim. "Die Band hatten wir beim Besuch des Wild Hog Revival in Bernbach gesehen und dann gedacht: Das wäre doch was", so das Initiatorenquartett.