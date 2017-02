Dobel Wirbel um ein angebliches Flugblatt

Dobel. Wie die BI mitteilt, wird ihr in dem Schreiben vorgeworfen, in Dobel Flugblätter mit dem Aufruf zu Gewalt gegen die Windkraftaktivitäten verteilt zu haben. "Der Dobler Bürger selbst hat zwar handschriftlich, aber anonym geschrieben, eine Kontaktaufnahme ist somit nicht möglich und das uns zugedachte Flugblatt ist uns nicht bekannt", informierte die Bürgerinitiative in einer Rund-E-Mail.

Wie Jürgen Falkenberg von der BI auf Nachfrage erklärte, habe die Person wörtlich von einem "Aufruf zur Zerstörung" in einem von der BI verfassten Flugblatt geschrieben, das in Dobel verteilt worden sei. Die Person habe ihren eine ganze DINA4-Seite langen Brief zwar mit einem Vor- und Nachnamen unterschrieben, diese seien jedoch nicht leserlich. Ein Absender sei nicht angegeben.

Noch nie zu Gewalt aufgerufen