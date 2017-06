Dobel "Wie eine große intakte Familie"

Angereist wurde zum größten Teil privat mit Hilfe von Eltern beziehungsweise durch süddeutsche Heimkreisleiter am Freitagabend bis 22 Uhr. Nach kurzem Check-in ging es dann auch gleich los.

Auf dem gesamten weitläufigen Gelände an der Eschbachstraße neben Verwaltung, Verpflegungszelt, Sanitäranlagen und komplexen Organisations-Einrichtungen, Bistro, Grillhütte und Poolbar befanden sich unzählige Attraktionen. Der großzügig angelegte Parcours bot alles, wovon Jugendliche so träumen. So konnten die Organisatoren tiefgründig vermitteln: "Du bist geliebt von Kindheit an, du bist geliebt und gewollt".

Der anhaltend große Erfolg gibt den Machern Recht. Überall auf dem Gelände nur zufriedene, fröhliche und ausgelassene Jugendliche. Petra aus Karlsruhe und ihre Freundin aus Achern verrieten unserem Redaktionsmitglied dann auch gleich ihren wichtigsten Eindruck: Hier kennt kaum einer den anderen – und doch ist der Umgang von Respekt geprägt, friedvoll und freundlich. "Wie eine große intakte Familie"!

Ruhepause am knisternden Lagerfeuer

Ob Airhockey, Hau den Lukas, Billard, Dart und Tischkicker, Bällebad, Hüpfkissenfestung, Kletterwand, Pool Quiz oder Schreibox – alle Angebote waren meist von fröhlich lachenden Jugendlichen umringt und hatten jeweils einen gigantischen Spaßfaktor. Ob Schaumbad-Pool, Kuh-Reiten oder das seilgesicherte Erklimmen eines fünf Meter hohen Holzgestells, stets feuerte die Menge ihre spaßhabenden Mitstreiter lauthals an. Vor dem nächsten Action-Trip bot sich auch mal eine kleine Ruhepause am knisternden Lagerfeuer oder der Poolbar an.

Wer sich technikverliebt betätigen wollte, fand beim Baggerfahren, Quatrokopter fliegen, U-Boot-Driving oder im Konsolenraum gesuchte Abwechslung. Dem Motto "Vergiss das Schlafen" huldigten die Meisten recht standhaft. Wer wollte, für den gab es in der Disco die gesuchte musikalische Dröhnung.

Die laue Sommernacht erhöhte dabei den Wohlfühlfaktor, und so manche Freundschaft dürfte hier ihren Ursprung haben. Am Sonntag begann das Orga-Team gleich nach 16 Uhr mit dem Abbau. Ein weiteres Mal hatte das EC-Center mit seinem riesigen Freizeitspaß voll ins Schwarze getroffen.