Dobel "Viel zu viele gesetzliche Maßgaben"

Dobel. Bereits Monate früher traf sich erstmals der Arbeitskreis Asyl. Etwa 20 Dobler hatten sich zusammengefunden, erste Strategien zu erarbeiten, Hilfs- und Kontaktmöglichkeiten für die ankommenden Menschen vorzubereiten. Um damit nicht nur die Eingliederung zu erleichtern, sondern auch das Zusammenleben zwischen Dobler Bürgern und Neuankömmlingen so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Bis heute sind die Mitglieder des Arbeitskreises unermüdlich an ihrer Arbeit. Aufgaben haben sie strukturiert, aufgeteilt und passen sie den sich ändernden Erfordernissen an. Als ab Ende April das Hubertusheim belegt war mit Syrern und Afghanen, begann die Bewährungszeit. Unterstützt von Kommune, Landratsamt und Jobcenter, so der Asylkreisvorsitzende Manuel Zahn, sei trotzdem viel Arbeit bei den Ehrenamtlichen geblieben. Positiv: "Es gab nicht den zunächst befürchteten ständigen Wechsel. Weil nicht mehr so viele Nachzüge stattfinden. Und die Belegung der Unterkunft ist ›handverlesen‹, es sind ausschließlich Familien."

Am Anfang war vor allem Basisarbeit gefragt. Bei der Begleitung zu Arztbesuchen haben sich Christel Flade und Bärbel Schöffler engagiert. Franziska Hieber hat die Alltagsbegleitung koordiniert, sich um Möbel und Hausrat gekümmert. "Ich bin halt ein Organisierertyp!", flachst sie. So wurde in der Unterkunft der Gemeinschaftsbereich ausgestattet und ergänzt, stets unter Hinzuziehung der Flüchtlinge selbst. "Mittlerweile entlassen wir die Leute Stück für Stück in die Selbstständigkeit", berichtet Flade, "das müssen wir erwarten können nach einem dreiviertel Jahr Hiersein".