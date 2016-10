Dobel Verkehrsberuhigte Zone sorgt für lebhafte Diskussion

Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker wird den Beschluss ans Landratsamt als Straßenverkehrsbehörde weiterleiten. Von dort muss die endgültige Anordnung zur Aufstellung der "Spielstraßen"-Schilder kommen.

Die Gemeinde in Person des Gemeindevollzugsbediensteten Patrick Kraft soll in der Folge, so betonte Bürgermeister Christoph Schaack, verstärkt die Einhaltung der Regelung kontrollieren. Verstöße würden geahndet. Sollte trotz neuer Beschilderung weiterhin Verkehr vom und zum Gewerbegebiet passieren, kann sich Schaack in weiterer Konsequenz eine bauliche Sperrung vorstellen.

Einfahrt nur für Anlieger

Dem Gemeinderatsbeschluss vorausgegangen war noch einmal eine lebhafte Diskussion zur Sache, obwohl der Technische Ausschuss nach einer Begehung mit Hauptamt und Anwohnern die Empfehlung mit sechs zu eins Stimmen ausgesprochen hatte.

So wurde das Parkplatzproblem rund um die Waldklinik von Sabine Nobel (FuD) angesprochen. Klinikbesucher und –mitarbeiter parkten aus Not teilweise widerrechtlich im benachbarten Wohngebiet. Bernd Bischoff (FuD) verblüffte manchen damit, dass die Durchfahrt von der Panoramastraße über die Obere Hardt sowieso nicht zulässig sei, da ein "Durchfahrt- verboten"-Schild nur Anliegern die Einfahrt in die Panoramastraße von der Neuenbürger Straße her gestatte.

Enttäuscht über Beschluss

Bischoff sprach sich für die zunächst vom Landratsamt empfohlene bauliche Sperre aus, ebenso Antje Mieves (FuD). Martina Naumann (PD) brachte das Gremium schließlich wieder zurück zum Vorschlag des Technischen Ausschusses, dem in der Folge die Mehrheit zustimmte.

In der Bürgerfragestunde meldete sich Marcus Wiechmann zu Wort, der gemeinsam mit weiteren Anwohnern der Oberen Hardt vom Beschluss enttäuscht war. Die Schilder würden nicht wahrgenommen. Für ihn und die Anwohner wäre das Testen mit einer Abschrankung der bessere Weg gewesen.