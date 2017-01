Dobel Um Gemeinde verdient gemacht

Die Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter Bernd Bischoff und Bernhard Kraft hielten die Laudatio. So lobte Bischoff den Einsatz von Stefan Kraft und Alexander Lutz als Wassermeister beim Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung. Nachts, wenn der Wasserdurchsatz so gering wie möglich sei, so Bischoff, seien die Wassermeister unterwegs, um Rohrbrüche aufzuspüren. So sei der Wasserverlust im Leitungsnetz in den vergangenen Jahren wesentlich reduziert worden.

Weiter ausgezeichnet wurde das Bauhofteam mit Leiter Werner Schaible und seinen Mitarbeitern Stefan König sowie Philipp Greul, wie auch Karl-Heinz Neuweiler als in vielen kritischen Fällen mit einspringender Unternehmer. Tags, nachts und an Wochenenden seien die vier teilweise im Einsatz – so wie der Bauhofleiter auch während der Ehrung. Schließlich wurde mit Reinhard Mäule ein Ruheständler ausgezeichnet, der seine frei werdende Zeit dafür nutzte, die alten innerörtlichen Brunnen in Eigenregie auf Vordermann zu bringen. Gemeinderat Kraft erläuterte nicht nur die Standorte, sondern auch, dass dies passgenau zum 125-jährigen Bestehen der Dobler Wasserversorgung geschehen sei.