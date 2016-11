Dobel Überall zufriedene Gesichter

Dobel. Es glitzerte, funkelte und leuchtete bunt in allen Ecken des Kurhauses beim zweitägigen Adventsmarkt am Wochenende. Auch auf dem Dorfplatz reihten sich die Buden, konnte allerlei Leckeres gegessen und getrunken werden. Ob Kaffee und Kuchen im Kindergarten, Musikerbratwurst beim Musikverein, Käseknödel bei den Damen vom Grill samt "Uwes Spezialpunsch" –­ dank des milden und ruhigen Wetters sammelten sich schon am Samstagnachmittag die Gäste an den Tischen. Selbstgebackene Plätzchen bot die Dobler Jugend zum Verkauf – und Lars freute sich besonders, als Ulrike Weinhold die ersten der ebenfalls ausgestellten, handgefertigten Holzsterne erwarb.