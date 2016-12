Dobel Sprachgewandt und mit spitzer Feder

Und doch steckt ganz viel von ihm in seinen Sprüchen wie "Kunst ist die intelligenteste Art, mit der Welt unzufrieden zu sein."

Küsters, der seit vielen Jahren in Dobel wohnt, hat schon in seiner aktiven Lehrerzeit Verse, Kurzgeschichten, Romane und Theaterstücke veröffentlicht. Seine Bilder waren in Ausstellungen zu sehen. Was das Schreiben angeht, sagt er – augenzwinkernd – "Wer nicht schreibt, wird vergessen!" Und gesteht zugleich: "Manchmal muss ich einfach schreiben. Aus dem Inneren heraus."

Schriftstellerei als Hinterfragen

Seine neuen Sprüche und Aphorismen sollten, so rät er im Vorwort, in kleinen Dosen genossen werden: "Sie sind bisweilen einseitig böse parteiisch…, sie sollten knallüberraschen und dürfen ebenso schnell vergessen werden." Das meint er genau so. Schriftstellerei ist für ihn Hinterfragung. So entstehen Sprüche, verblüffend und amüsant wie "Ich kenne leider niemanden, der aus der Wagenburg seines Ich auch nur herausschaut. Die Verteidigung klappt aber blindlings."

Ehefrau liest die Sprüche Korrektur

Ein bis zwei solcher Sprüche fallen Küsters pro Tag ein. Er notiert sie, verändert sie vielleicht noch ein wenig. Erst dann werden sie getippt. Von Ehefrau Christel Korrektur gelesen. "Auf sprachliche Korrektheit", zwinkert er. Und sie, erprobt mit seinem Humor, schmunzelt dazu.

Der Sprüche-Band, bei Books on Demand erschienen, ist unter der ISBN-Nummer 978-3-7412-4380-6 im Buchhandel erhältlich.