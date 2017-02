Dobel "Rock als Basisrichtung bleibt"

Dobel. Nach dem Festival ist vor dem Festival – die Absicht von "Village meets Wood­rock" vor Kurzem im Dobler Kurhaus war daher, das Festival im Sommer schon einmal in die Köpfe der Leute zu bringen. Die vier Woodrock-Organisatoren Julia Prick, Alexander Lutz, David Mast und Benjamin Schäfer bereiten längst das mittlerweile siebte Woodrock am Bauwagengelände vor. Sie sind in Kontakt mit Bands.