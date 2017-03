Dobel Rathauschef: Dobel vergreist nicht

Die Bedürfnisse der Jugend habe die Gemeinde stets im Fokus, so Schaack. Ein Jugendraum sei noch nicht gefunden, doch man nehme das Thema mit in die Klausurtagung des Gemeinderates. Diese findet Anfang Mai statt und hat die Entwicklung der Gemeinde als Schwerpunktthema.

"Dobel vergreist nicht", stellt der Bürgermeister fest, "aber wir müssen Kapazitäten für weitere Wohnbebauung schaffen". Da Dobel im Außenbereich nahezu ringsum von Flora-Fauna-Schutzgebieten umgeben ist, müsse dies im Innenbereich geschehen. Ein Stichwort ist der erweiterte Bereich um das Funk-Areal, wo bereits ein Neubau des Arbeiter-Samariter-Bundes projektiert ist.

Vom Hudelmaier-Haus bis zum Kurhaus wird auch die Entwicklung des Ortskerns thematisiert. "Die Ergebnisse", so Schaack, "möchten wir in einer Bürgerversammlung im Herbst vorstellen". Apropos Kurhaus: Hier wünscht sich der Rathauschef einige kulturelle Veranstaltungen mehr: "Wir sind am Sichten. Theater oder Klassik – mit Bewirtung durch die Kurverwaltung." Also doch die eine oder andere Vision. Im Übrigen stellt der Bürgermeister klar: "Bis heute habe ich nicht im Ansatz bereut, mich für dieses Amt beworben zu haben."