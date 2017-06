Für 17 Radler des Schwarzwaldvereins Dobel begann in Ettlingen eine rund 60 Kilometer lange Tour. Man fuhr in Richtung Karlsruher Bahnhof. An der Alb entlang ging es auf Radwegen über Grünwinkel und Knielingen nach Wörth. Weiter durch den Bienwald erreichte die Gruppe zur Mittagszeit ihr Ziel, den Spargel-und Obsthof "Zapf" in Kandel. Die Rückfahrt führte wieder über die Rheinbrücke und an der Alb entlang nach Ettlingen. Foto: Verein