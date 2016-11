Dobel Pfarrer wollte Pakt mit dem Teufel

Seit Langem beschäftigt sich Gemeinderat Bernhard Kraft intensiv mit der Ortsgeschichte. Er ist nicht nur in die Wegekonzeption eingebunden, er kann auch erstaunliche kleine Details beisteuern. So dass das heutige Rathaus, in den 1980er-Jahren durch die bürgerliche Gemeinde erworben, im Jahr 1815 als Pfarrhaus auf dem Grund des Vorgängers erbaut, unter ande-rem unter Verwendung von Abbruchsteinen des damals abgebrochenen ersten Forstgebäudes des Jagdhauses Dobel-Eschbach entstand.

Inspiriert von der Aussicht, die Menschen durch Infotafeln und QR-Codes auf die Ortshistorie aufmerksam zu machen, hat Altbürgermeister Gerhard Westenberger recherchiert. In seine Amtszeit fielen übrigens der Erwerb von Pfarrscheuer und Pfarrhaus – letzteres nicht von der Kirche, sondern 1978 vom staatlichen Liegenschaftsamt. So ist das Gesamtensemble bis heute erhalten. Das Pfarrhaus wurde 1987 nach umfangreicher Renovierung zum Rathaus. Die Lebenswege der Personen, die Westenberger gerne in Erinnerung rufen möchte – teilweise im Dobler Heimatbuch niedergeschrieben – sind jeweils mit dem Pfarrhaus verwoben:

Ludwig Jakob Zimmermann, Ortsgeistlicher von 1714 bis 1730, wird ein versuchter Pakt mit dem Teufel nachgesagt, wonach er sich diesem "mit Leib und Seel‘ verschreibe" unter Bedingungen wie "…mir alles Frauenzimmers und meiner Vorgesetzten Gunst und Lieb, deren ich begehre, leichtlich zu Willen machen könne". Zehn Jahre Landesverweis waren die Konsequenz. Einer seiner Nachfolger war umso beispielhafter: Ortspfarrer Johann Ulrich Schwindrazheim, später Präzeptor an der Neuenbürger Lateinschule, der mithilfe eines Vikars sein Amt in Dobel trotz Erblindung weiterführte. Er starb 1766 in Dobel.

Im Jahr 1820 kam Pfarrerssohn Christian Friedrich Abt im gerade fünf Jahre alten "neuen" Pfarrhaus zur Welt. Als unruhiger Geist wurde er in Tübingen vor dem ersten Staatsexamen vom weiteren Theologiestudium wegen "Unfleiß, Unordnung und leichtsinnigen Schuldenmachen" ausgeschlossen, wie Heimatbuchverfasser Ernst Fischer zitiert.

Abt war nicht nur Teilnehmer an der 1848er-Revolution, Redakteur antiliberaler Zeitungen und Verfasser agitatorischer Schriften, sondern wurde sogar zu Festungshaft verurteilt. 1868 wurde Edmund Rau im Dobler Pfarrhaus geboren. Zwar wurde der Vater bereits fünf Jahre später als Pfarrer nach Warmbronn versetzt. Trotzdem verbrachte damit ein Staatsrat und Ständiger Rat im Staatsministerium (ab 1918), Ministerialdirektor (1923-28) mit Führung der Geschäfte des Arbeits- und Ernährungsmini-steriums und Präsident des Württembergischen Verwal-tungsgerichtshofes (1930 bis 33) seine ersten Jahre auf der Sonneninsel. Zudem war Rau von April bis Juni 1924 in einer Übergangsphase sogar württembergischer Staatspräsident. Westenberger hat die Vita des in Dobel geborenen Politikers detailliert zusammengetragen und stellt fest: "Dass eine solche Persönlichkeit hier geboren wurde, gehört in Erinnerung gebracht."