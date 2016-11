Dobel Nur ganz am Anfang fließen ein paar Tränen

Nahrung durch Staubsauger

Pfarrer Ludwig Thon hatte bereits vor 9 Uhr den Ofen erstmals angefeuert. Es brauche Zeit, bis die richtige Einschubtemperatur erreicht ist. Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt stand der Gemeindehirte mit Parka und Mütze im Freien am Ofen und blies dem Feuer "Nahrung" in Form von Sauerstoff zu – per Staubsauger! "Die Idee aus dem Dekanat", erklärte er, "das Freizeitheim mit originellen Aktionen in den einzelnen Gemeinden zu unterstützen, haben wir aufgegriffen. Etwas miteinander teilen, wie St. Martin das tat, nämlich unser Backwerk von heute – das passt in die Zeit. Wir möchten dadurch etwas zurückgeben dafür, dass wir selbst für unseren Umbau Unterstützung erfahren. Jeder kann heute hier Quiche oder Zwiebelkuchen erhalten – gegen eine Spende eigenen Ermessens."

Den kompletten Gewinn erhält das Freizeitheim." Drinnen in der Küche wog Marlise Hornung derweil bereits die einzelnen Teiglinge ab. 18 kleine und sechs große Bleche warteten darauf, belegt zu werden.