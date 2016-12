Dobel Mutmaßliche Einbrecher werden ermittelt

Dobel. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger sowie ein unter Verdacht stehender 19-Jähriger konnten von Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad ermittelt werden. Nach den weiteren Feststellungen des mit der Sachbearbeitung betrauten Polizeipostens Bad Herrenalb war zumindest einer der Festgenommenen mit seinem Auto an das Betriebsgelände herangefahren und hatte sich bereits einen Zugang durch Aufschneiden des Zauns zum Gelände verschafft. Anschließend wollte dieser mittels Vorschlaghammer in eine Holzhütte eindringen, so die Polizei. Allerdings hielt die ausgelöste Alarmanlage den Dieb von seinem weiteren Vorhaben ab. Letztlich war der 46-Jährige über ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug zu ermitteln. Er war auf Vorhalt geständig und räumte ein, dass er aus dem Lager Batterien stehlen wollte. Außerdem konnte bei den Ermittlungen der 19-jährige Serbe als möglicher Mittäter festgestellt werden. Wegen möglicher weiterer verübter Straftaten des Duos dauern derzeit noch die Abklärungen der Beamten an.