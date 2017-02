Dobel Möglichkeiten für Dobel begrenzt

Dobel. Mit Schreiben vom 20. Dezember hatte das Bürgermeisteramt Straubenhardt die Gemeinde Dobel informiert. Bereits in der Straubenhardter Sitzung zum Feststellungsbeschluss im September sei deutlich geworden, dass nahezu alle Argumente, die in vielen Stellungnahmen vorgetragen wurden – also auch die der Gemeinde Dobel – unberücksichtigt geblieben seien. Das war in der Vorlage zur ersten Dobler Gemeinderatssitzung des Jahres zu lesen.

"Es gab nun ungefähr zu jedem Gutachten ein Gegengutachten", erläuterte Bürgermeister Christoph Schaack. Straubenhardt gehe weiterhin von einer hohen Windhöffigkeit von 6,3 Metern pro Sekunde (m/s) im Bereich aus, ohne dass die detaillierten Daten je von der damals agierenden Altus AG veröffentlicht worden seien. So entstehe der Verdacht, dass mit dem Teilflächennutzungsplan eine steuernde Funktion der geplanten Windenergieanlagen vorgenommen werde.

Keine weiteren realisierbaren Gebiete