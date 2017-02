Dobel Magazin bekommt einen Anbau

Dobel. Für die mittlerweile sechs, bald sogar acht Jugendfeuerwehr-Mädchen sollte dringend eine eigene Umkleidemöglichkeit geschaffen werden. Dafür haben die Kameraden die Küche im Obergeschoss zweigeteilt in einen Jugend-Umkleide und -materialraum sowie in eine kleine Kaffeeküche. "Das reicht uns", stellte Kommandant Werner Stängle fest. "Wir haben ja im Erdgeschoss die große Küche." Noch liegt überall der Staub vom Wanddurchbruch, aber, so Stängle: "Die Mädels haben in der vergangenen Woche erstmals ihre Umkleide nutzen dürfen. Die Freude war groß. Wichtigste Frage: Ob sie da auch Poster aufhängen dürften?!"

Am größeren zweiten Bauprojekt treffen an diesem windigen Nachmittag mit Alexander Lutz, Andreas Stängle und Mike Treiber bereits die ersten Helfer ein. Es geht um die Unterbringung des neuen Notstromaggregates, das in Notfällen das komplette Magazin versorgen soll und fest zu verbauen ist.

Da der Generator eine hohe Betriebslautstärke hat und außerdem für Betrieb und Wartung gut zugänglich sein sollte, erstellen die Feuerwehrleute auf der Westseite des Magazins, zur Straße hin, angrenzend an die seitherige Werkstatt, einen gemauerten Anbau. Laut Stängle kann in dem neun mal vier Meter großen Anbau auch der Feuerwehrhänger untergebracht werden.