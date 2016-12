Dobel Junge Hauswirtschafterin mit Sonderpreis

Dobel. Freude beim EC Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel: Ruth Heizmann, Auszubildende im dritten Lehrjahr in der Hauswirtschaft, hat beim Landesleistungswettbewerb des Landesverbandes MdH Baden-Württemberg in Freiburg den zweiten Platz belegt. Damit ist sie automatisch für die deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft 2017 qualifiziert.