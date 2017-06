Dobel Im Hafen der Ehe

Ob und wie Patchworkfamilie funktioniert, testen sie bereits seit einem guten Jahr gemeinsam mit ihren vier erwachsenen Kindern aus ihren ersten Ehen. Dass sie nun auch noch Frau Bürgermeister wird, das hat die Braut ein Stück weit mit zu verantworten: Schließlich arbeitete ihr frischgebackener Ehemann noch als Berater in der Touristikbranche, als sie sich kennenlernten, und sie hat seine Bewerbung ums Bürgermeisteramt mitgetragen.

Bekannterweise ist der 48-jährige Schaack überzeugter Feuerwehrkamerad, und so nimmt es nicht Wunder, dass Feuerwehrkommandant Werner Stängle, sehr guter Freund des Bräutigams, Trauzeuge im Standesamt im Ettlinger Schloss war. Und wer Stängles Ideen wiederum kennt, wundert sich sicher nicht: Er hatte dafür gesorgt, dass das Paar am Freitag noch im Ettlinger Schlosshof ganz hoch hinaus kam. Die Drehleiter der Ettlinger Wehr krubelte das Ehepaar im Korb in luftige Höhen. Meisterleistung sicher auch des Bräutigams, der eigentlich ziemliche Höhenangst hat. Persönlicher Chauffeur von Dobel zum Standesamt war Schaacks Vor-Vor-Vorgänger im Schultesamt, Gerhard Westenberger, der sich diese ehrenvolle Aufgabe nicht nehmen ließ.

Segensgottesdienst in katholischer Kirche