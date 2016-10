Dobel Hilfe im öffentlichen Raum

Schultes ist Schirmherr

Hauptsponsor der Dobler Aktion ist die Gemeinde mit Bürgermeister Christoph Schaack als Schirmherrn. Außerdem unterstützt Gemeinde-Azubi Monique Schock Initiatorin Mieves als Projektbegleiterin. Bei sämtlichen Elternabenden in Schule und Kindergarten gab es Informationen.

Im Kindergarten stellte Jerome Braun, Geschäftsführer von Hänsel+Gretel, das Projekt selbst vor. Die freiwilligen Notinseln erhielten eine kostenlose Handlungseinweisung, um im Ernstfall richtig zu reagieren.

"Hier in Dobel", so die Projektverantwortliche Mieves, "geht es möglicherweise eher um kleine Nöte und Wehwehchen. Die Leute in den Geschäften ließen sich schnell und selbstverständlich als Anlaufstellen gewinnen. Wichtig ist mir, sensibel für das Thema zu machen. Dass Kinder über ihre Nöte sprechen können und lernen, sich zu trauen, Hilfe im öffentlichen Raum zu suchen."

Weitere Informationen: http://haensel-gretel.de und www.notinsel.de