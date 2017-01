Dobel Großes Vergnügen für Jung und Alt

Man sah Spaziergänger, die das Panorama aus blauem Himmel und eisgezuckerten Bäumen genossen, dazu jede Menge rodelbegeisterte Familien. Aus Pforzheim, Karlsruhe, aus Ettlingen, Karlsbad sowie Marxzell waren sie gekommen, selbst aus dem Raum Ludwigsburg und Heidelberg oder aus Annweiler in der Pfalz. "Eigentlich ist es ja eher Grasnarbenfahren", flachste eine Mutter, doch ihre Sprösslinge störte das wenig. Immer wieder rutschten sie den Hang am Wasserturm hinunter. So wie Tim aus Bruchsal oder Daniel aus Karlsruhe. Delia aus Spielberg hatte nicht nur die Eltern dabei, sondern auch Rottweiler Bella: "Die mag den Schnee auch!" Viele gute alte Holzschlitten kamen zum Einsatz, mancher Vater stürzte sich aber auch wagemutig mit dem Plastikbob, den Nachwuchs zwischen den Beinen, vom Wasserreservoir herunter.

Ansturm erwartet

Selbst am einstigen Lifthang an den Neuen Äckern wurde bei blauem Himmel und Sonne gerutscht und gerodelt. "Den großen Ansturm erwarten wir am Wochenende", prophezeite René Spreng vom Dobler Tourismusbüro, "denn am Mittwoch soll ja kräftig Niederschlag kommen und danach die Kälte. Das wird recht."