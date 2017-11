Dobel "Generation Zukunft" aus Dobel

Da grätscht die Heimatverwurzelung ein in die akademische Karriere – mit Vorteil für Barth: Nie hatte er den Kontakt zur Hochschule verloren, immer einmal Lehraufträge angenommen. Ehefrau Christine, studierte Informatikerin, hatte sich die Rückkehr ins Süddeutsche außerdem gewünscht.

Die direkte Heimatregion war idealer Zentralpunkt, als sich nun außerdem Tochter Romy ankündigte. Erstaunlich bei allem beruflichen Höhenflug die Aussage Barths: "Die Familie ist das Wichtigste."

Das Paar kam zurück nach Dobel, fand einen geeigneten Bauplatz, baute sich ein Haus. "Die Elektrik habe ich zusammen mit meinem Vater komplett alleine verlegt", erklärt Barth. Wieso gerade in Dobel? "Man braucht nur aus dem Fenster zu schauen", zeigt er den unverbaubaren Blick zu den bewaldeten Nordschwarzwaldhängen. "Mountainbike fahren mit meiner Frau und Schlittenfahren für die Kinder im Winter, das sind hier echte Pluspunkte." Dafür gibt’s einen Kuss von der vierjährigen Romy, die die ganze Zeit geduldig auf Papas Schoß sitzt.

Fußball als Ausgleich

Zurück zum Grätschen: Fußball spielen ist der Lieblingsausgleich des Hochschulprofessors. Von Kindesbeinen an bei den Sportfreunden Dobel kickend, bis zum zwischenzeitlichen Umzug nach Hamburg in der ersten Mannschaft aktiv, beschränkt er sich seit der zurückliegenden Saison auf Einsätze bei der Zweiten und den Alten Herren: "Jetzt bin ich immerhin 36!" Aber: "Den Freiluftsport und das gesellige Vereinsleben schätze ich", so Barth, der seine Funktion im Verein ernst nimmt, aber auch einfach gerne mal "mit den Menschen nebenan, die ich lange kenne, über Dobler Themen" redet.

Sein Terminkalender an der Hochschule ist voll. Zumal seit er, beginnend mit dem aktuellen Semester und 24 Masterstudenten, Studiengangleiter des neu installierten Masterstudienganges Mechatronische Systementwicklung (MMS) ist, den er selbst mit Team und Inhalten ausgestattet und zur Akkreditierung geführt hat.

Wie groß die Nachfrage nach Plätzen ist, zeigt ein Beispiel: "Ein Ingenieur kam direkt von Bosch aus Australien eigens für den Masterstudiengang hierher." 18 Semesterwochenstunden umfasst Barths Regeldeputat einschließlich Betreuung von Arbeiten der Bachelor- und Masterstudenten.

Die Hälfte seines Auftrags an der Hochschule sei Forschung, freut sich der junge Professor, es gebe vielfältige Kooperationsprojekte auch mit Unternehmen aus der Region. Wie Witzenmann oder die ib company in Pforzheim, die OTEC Präzisionsfinish in Straubenhardt, die Koch pac-Systeme in Pfalzgrafenweiler, MartinMechanic in Nagold, Schmalz Vakuumtechnik in Glatten oder die Berthold Technologies in Bad Wildbad. Forschungskooperationen – vielfach "Hidden Champions", also Marktführer in ihrer Branche oder Sparte – schafften eine Win-Win-Situation: Studenten und regionale Wirtschaft profitierten früh voneinander, die Absolventen von morgen könnten Mitarbeiter von übermorgen werden.

Praxisbezug, so Barth, sei auch von ihm als Lehrendem gefordert. Er ist bestens vernetzt, unter anderem im Fachausschuss des VDI, Verein Deutscher Ingenieure, aktiv. Demnächst, erzählt er, steht noch ein Flug nach China auf dem Programm: Anbahnung einer Kooperation zwischen Pforzheim und einer chinesischen Hochschule. Trotz Internationalität sei jedoch das Einzugsgebiet "seiner" Hochschule vor allem die Region und die große Herausforderung, auch in Zusammenarbeit mit der IHK, Absolventen hier zu halten.

Sinnhaftigkeit hinterfragen

Mit dem MMS-Masterstudiengang hat der junge Professor "ein wichtiges Etappenziel erreicht", wie er wohl formuliert, "Intensivierung der Forschung, mehr Kooperation mit Unternehmen sind weitere Ziele".

Persönlich gibt er zu, schon ein bisschen ein "Technik-Nerd" zu sein. Stolz führt er seine "Alexa" (sprachgesteuerte digitale Assistentin) vor, die die Raumtemperatur im Zimmer auf Spracheingabe hin verändert. Und erklärt seinen intelligenten Thermostaten, der die am häufigsten manuell eingestellte Raumtemperatur "erlernt". Aber: "Ich hinterfrage dabei immer Sinnhaftigkeit und Praxisnähe."