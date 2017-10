Dobel Gelände macht Arbeiten gefährlich

Knapp 5000 Festmeter sollen im Zuge der Maßnahmen eingeschlagen werden. "Oberhalb der Straße stehen einige der höchsten Douglasien Deutschlands mit einer Höhe von über 60 Metern und einer Stärke am Boden von knapp eineinhalb Metern", sagt Revierleiter Brenneis. Mit dem Hieb solle auch die vorhandene Naturverjüngung von Tanne, Fichte, Douglasie und Buche so gefördert werden, dass keine Nachpflanzungen notwendig werden. "Wir Förster sehen in dem Vorgehen große Vorteile für den Wald und seine Schutzfunktionen", erklärt Forstamtsleiter Frieder Kurtz. So würden mit dem geplanten Vorgehen Erosionsschäden an den steilen Hängen weitgehend vermieden, da praktisch keine Kahllegung des Bodens erfolge.

Besserer Schutz

Auch aus Gründen der Verkehrssicherung müssen die Arbeiten durchgeführt werden: Dürre und faule Bäume können bei kräftigem Wind umstürzen und auf die Landesstraße fallen. Gleichzeitig soll der Schutz der Straße gegen Steinschlag verbessert werden – eben durch die naturnahe Verjüngung: "Die jungen Bäume bilden einen natürlichen Zaun, der das Risiko von Erdrutschen und Steinschlägen deutlich verringert", so Bernhard Brenneis.

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt über die L 339 nach Dennach und von dort über die Kreisstraße 4552 zur Eyachbrücke. Da Lastwagen die Kreisstraße nicht befahren dürfen, werden sie über Dennach, Schwann und von dort über die L 565 nach Neuenbürg und Birkenfeld zur B 294 oder direkt nach Pforzheim umgeleitet. Diese Umleitung gilt auch, wenn die L 340 in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr wegen Schwertransporten zur Baustelle des Windparks Straubenhardt gesperrt wird.