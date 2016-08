Dobel Festivalbesucher finden ab heute beste Bedingungen vor

Ab 16 Uhr ist am heutigen Freitag Einlass. Die erste Band – "Sonic Insight" – beginnt um 19.45 Uhr. "Vorher kann man essen, trinken und chillen", so Mitorganisator Lutz, "für Gäste von weiter her, die gern das Wochenende über bleiben möchten, ist ein Campingbe-reich gegenüber dem Sportplatz eingerichtet."

Neben Lokalmatadoren wie "Heart of Chrome" am Freitag, "GoneZoo" und "Lorenzo Lovegun" am morgigen Samstag sind die Hardrocker von "The Colts" aus Olpe am Freitag und "exilia" aus Mailand am Samstag am Start. Das "Woodrock" ist dieses Mal international: Neben der "Nu Metal-Band" aus Italien sind am Samstag "Forever Still" aus Dänemark und "Templeton Pek" aus Großbritannien zu hören.

Ein bisschen stolz