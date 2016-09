Dobel Es muss Spaß machen

"Neue Rezeptideen sind Gabis Part", erklärt Naumann temperamentvoll und mit unnachahmlichem schwäbisch-anhaltinischem Dialekt.

"Wir feiern nächstes Jahr Silberhochzeit mit Dobel – sind vor 24 Jahren als Familie hierhergekommen", ergänzt sie. Ihre Grillkollegin verrät die große Bandbreite ihrer Speisen: von Standardangeboten wie Bratwurst oder Fleischkäse über Gemüsesuppe, Käsesalat, Veggiburger, Gulaschsuppe, Spießbraten, Maultaschen bis Ochsenmaulsalat haben sie – je nach Bedarf und Jahreszeit – schon vieles ausprobiert und angeboten. Ganz ohne küchentechnische Ausbildung, aber mit viel Freude am Metier. Und mit ganz viel Unterstützung aus ihren Familien.

"Ohne unsere Männer und Söhne liefe gar nichts!", betont Naumann. Ganz besonders, nachdem die beiden Grilldamen vergangenes Jahr einen ausrangierten Grillwagen erworben hatten, um endlich mit eigenem Imbisswagen vor Ort sein zu können.

Handwerkliche Fertigkeiten waren stark gefragt, als der Wagen zunächst bis auf das Grundgerüst abgebaut werden musste. Platz fand er in dieser Zeit im Hof von Stängles Mutter in Rotensol. Die Männer steckten viele Arbeitsstunden in einen maßgeschneiderten Wagen mit Liebe zum Detail.

Extra eine Tür für den Gasanschluss, eine fachmännische Verkabelung – im Juni hatte der Wagen Feuertaufe bei einem Extra-Event an der Teufelsmühle, zu dem die Grilldamen angefragt worden waren.

Noch viele Ideen

"Wo sollen wir euren Wagen denn noch überall hinziehen?", fragen die Ehemänner schon mal. Zum Woodrock-Festival war es jedenfalls nicht so weit. Dafür haben die beiden Doblerinnen – mit männlicher Unterstützung – fast zwei Tage durchgearbeitet. Nach den ganzen Vorbereitungen war es jeweils etwa 3 Uhr. Und am Morgen gab’s Frühstück für die Camper. Dass dabei mehr schwarzer Kaffee als die vorrätigen Brötchen gefragt waren, macht Naumann und Stängle kein Kopfzerbrechen. "Wir haben da schon so Ideen, die übrigen Weckle für Knödel zu verwenden. Irgendein Herbstevent – aber das ist alles noch nicht fertig besprochen", grinst Naumann.

Sie seien stets hoch motiviert und hätten noch viele neue Ideen. "Es darf nur keine Verpflichtung werden", betont Stängle, "es muss uns weiter Spaß machen".

Dass es viele bürokratische Hürden gibt, ist die negative Erfahrung dabei – dass sie viele interessante Menschen auf unterschiedlichen Festen kennenlernen, die positive. Und wenn sie wieder einmal was Neues ausprobieren, gibt es selbstverständlich private Feste zum Vorkosten. Wie Naumann beschreibt: "Die sind richtig der Knaller!"