Dobel Ermittlungen zu zwei Einbrüchen dauern noch

Dobel/Loffenau (wk). Der Mann soll am 27. März um die Mittagszeit die Filiale der Volksbank in Dobel überfallen haben. Dem Täter gelang seinerzeit die Flucht. Am Freitagmittag, 21. April, soll der gleiche Mann ein Kreditinstitut im Kirchhaldenpfad in Loffenau überfallen haben. Nur zwei Stunden später gelang es der Polizei, einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen in Bad Herrenalb vorläufig festzunehmen. Die Hinweise von aufmerksamen Zeugen führten die Ermittler zu einem Anwesen in der Kurstadt, teilte die Polizei mit. Hier entdeckten die Fahnder nicht nur das mutmaßliche Fluchtfahrzeug und den Fahrer des Wagens, sondern auch die mögliche Tatwaffe, die mit großer Wahrscheinlichkeit genutzten Maskierungsmittel und zumindest Teile des erbeuteten Geldes. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg mitteilte, ist der Mann dringend tatverdächtig, auch die Volksbankfiliale in Dobel überfallen zu haben. "Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an", sagte Katharina Eckardt, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.