Dobel Erinnerung

Das Projekt "Stolpersteine" begann 1992 europaweit und erinnert an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden.

Dobel/Hilchenbach. Wilhelm Robert König kam am 21. Juli 1904 als zwölftes Kind des Holzhauers Ernst Friedrich König und seiner Ehefrau Elisabethe geborene Müller auf der Sonneninsel auf die Welt. Dies hat Kraft auf Nachfrage aus Hilchenbach über Kreisarchivar Martin Frieß recherchiert.

Robert, so sein Rufname, wuchs im Haus an einem Stichweg der Schneckengasse (Obere Bergstraße) auf, der später aufgrund der zahlreichen ansässigen König-Familien Königstraße genannt wurde.