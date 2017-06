Dobel Einige Wünsche berücksichtigt

In der Sitzung des Dobler Gemeinderats am Dienstagabend hat nun das Gremium eine Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen.

Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker stellte das Regelwerk vor. Aus der Ratsrunde gab es einige Änderungswünsche. So sah der Entwurf die Schließung der Halle an Sonn- und Feiertagen sowie in den Schulferien vor. Gemeinderat Lothar König rechnete vor, dass die Halle dann praktisch ein halbes Jahr lang geschlossen bleibe. Das Gremium einigte sich darauf, dass die Halle außer an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen benutzt werden kann. Kindergarten, Grundschule, Gemeindeorgane und Feuerwehr können die Halle unentgeltlich nutzen – die anderen bezahlen gemäß der Entgeltordnung, die ebenfalls beschlossen wurde.

Die Hallennutzer müssen die Belegung bei Hauptamtsleiterin Wacker anmelden. Aufgrund der gebuchten Zeiten, werden dann die Gebühren in Rechnung gestellt.