Dobel Einige wagen sogar einen Regentanz

Dobel. Den Anfang machte am Freitag "Everything in Boxes" aus Bad Wildbad – unter anderem bekannt vom Polterplatz-Open-Air-Festival – mit ihrem Mix aus Punk, Rock und Alternative sowie eigenen Songs wie "Atlantis".

Aber auch Dobel blieb nicht vor Wetterkapriolen verschont. So setzte pünktlich mit dem Auftritt von "Exit28" aus Freiburg strömender Regen ein. Unverdrossen rief die Punk-Pop-Fünferformation die Fans immer wieder vor die Bühne – egal, ob in Regenjacke oder mit Kopfschirm als Nässeschutz. "Habt ihr Bock auf Rock?", rief Leadsänger und Gitarrist Simon Schindler ins Mikro. Und zu "Nasty and exhausted", gleichnamiger Titel zur eigenen CD, ließen sich Unentwegte sogar zu einem "Regentanz" motivieren. Die Bandmitglieder wärmten sich im Anschluss an ihren Auftritt im Backstage-Pool auf.

"DiStrict4" aus Freiolsheim rockten zum Tagesabschluss noch einmal motiviert die Bühne. Fast schon ein Heimspiel für die vier Jungs aus Freiolsheim, die Anfang des Jahres vom Woodrock-Organisatorenteam um Alexander Lutz und David Mast zu einem WarmUp im Dobler Kurhaus eingeladen waren.