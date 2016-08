Dobel Dutzend als Rekord

Dobel. Bei eher südländischen Temperaturen, an Imbiss, Bar und Bierwagen auch leiblich von zahlreichen Dobler Helfern rundum versorgt, genossen die Gäste das 6. Dobler Woodrock-Festival. Neben überzeugten Rockfans, die aus dem weiteren Umkreis angereist waren, vielfach für beide Tage, zählten auch viele Dobler zu den Gästen der vom Woodrock-Verein professionell durchgeführten Veranstaltung.

Rund 350 Gäste am Freitag, am Samstag knapp 500 – die Veranstalter um David Mast zeigten sich zufrieden, wenn es auch gerne noch mehr Gäste hätten sein dürfen. Schließlich war der Platz um den Dobler Bauwagen, ohne Mühen zu scheuen, im großzügigen Radius erweitert, die Bühne dicht an den Waldrand gerückt worden. Dort gab es dann an beiden Tagen Rock in allen Variationen. "Sonic Insight" aus Rottenburg läuteten den Freitagabend mit ein-gängigem Poprock ein, der Annika aus Bauschlott und ihren Freunden Jenny und Dominik aus Ottenhausen bereits Lust auf ein Tänzchen machte. "Das Coole an diesem Festival ist immer wieder, dass hier jeder kommen kann und genommen wird, wie er ist", betonten sie. "Wir mögen das Familiäre an diesem Festival", erklärten Corinna aus Neusatz und Vanadis aus Dobel wenig später zu den dröhnenden Bässen von "Heart of Chrome".

Fetter Gitarrensound