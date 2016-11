Dobel Drauflegegeschäft für die Gemeinde

Dobel. "Es sind wirtschaftliche Gründe", sagte Bürgermeister Christoph Schaack auf Nachfrage unserer Zeitung.

Seit mehreren Jahren spielt das Wetter am zweiten Dezemberwochenende nicht mehr mit. Zu wenig oder kein Schnee. In der Konsequenz sank die Attraktivität der Veranstaltung, Zuschauer blieben aus. Auch der Musherabend mit Live-Band-Musik war weniger besucht. "Für uns als Gemeinde ein Drauflegegeschäft", stellte der Rathauschef fest. Im Gespräch mit dem langjährigen Rennorganisator Andreas Kraft machte Schaack klar: "So kann es nicht weitergehen." Die Gemeinde Dobel, seither gemeinsam mit wechselnden Schlittenhundeverbänden Veranstalter, blieb auch im vergangenen Jahr auf einem Verlust im unteren vierstelligen Bereich sitzen. Größter Kostenfaktor, so der Rathaus-chef, sei der Musherabend mit der Gage für die Band. Auf sei-nen Vorschlag, diesen Abend fallenzulassen, sei der Rennorganisator nicht eingegangen.

Dies bestätigt Andreas Kraft auf Nachfrage: Es gebe nichts Schlechteres für eine Veran-staltung, als sie "downzusizen"", also kleiner zu machen. Einen Werbekostenzuschuss in Höhe von 1000 Euro, die kostenlose Überlassung des Kurhauses sowie personelle Unterstützung durch den Bauhof hatte Schaack zugesagt. Einen Veranstaltungsverlust aber hätte die Gemeinde nicht mehr übernommen. Kraft argumentiert: "Ich hätte mir von der Gemeinde mehr erwartet. Die Veranstaltung trägt immerhin zur touristischen Attraktivität des Ortes bei." Und: "Es gibt keinen Verband mehr als Co-Veranstalter. Ich hätte als Privatmann das finanzielle Risiko tragen müssen. Das will ich mir nicht antun. Ich bin kein Dienstleister, sondern Ehrenamtlicher. Außer Spaß und einem Lob bleibt mir von der Arbeit selbst nichts."