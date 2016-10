Dobel Dobel interaktiv erleben

Kraft erinnerte an Zerstörung und Wiederaufbau im Ortskern, von traditionsreichen Gasthäusern und setzte einen Schwerpunkt beim Ensemble Schule-Kirche-Rathaus-Pfarrscheuer.

Von Schicksalen erfahren

So erfuhren die Heimatinteressierten, darunter auch Vorsitzende Sigrid Maulbetsch, dass die Kirche mit einer Marienkapelle eine Vorgängerin aus vorreformatorischer Zeit besessen hat oder von welchen Schicksalen Grab- und Gedenksteine auf dem alten Friedhof erzählen. Über die Wasserturmwiesen ging es vorbei am ehemaligen Schulwäldle, wo für Generationen Dobler Schüler "tätiger Naturkundeunterricht stattfand", wie Kraft humorvoll um-schrieb, hinauf zum höchsten Punkt an der Höhenstraße. Dort stand einst die "Doppelte Redoutte aufm Thobel", Schutzwall und Soldatenquartier, Teil einer ganzen Verteidigungslinie im Nordschwarzwald des frühen 18. Jahrhunderts. Steil hangabwärts ging es dort, wo bis in die 1950er-Jahre die Funk-Schanze, eine von Hotel-Pionier Robert Funk gesponsorte Skisprunganlage, stand. "Man flog aber nur 20 Meter weit", schmunzelte Kraft und beschrieb die Schwachpunkte der Konstruktion.