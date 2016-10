Dobel Dirndl oder Lederhose müssen schon sein

Dobel. Festauftakt war der bunte Abend am Samstag. Die meisten Gäste kamen zünftig gekleidet, im Dirndl oder Lederhose mit bunt kariertem Hemd. Im voll besetzten Saal spielte die Blaskapelle unter Leitung von Ulrich Schneider ebenfalls im Trachtenlook. "Heidi-heidi-heido-heida" tönte es, und auch bei der "Schwarzwaldmarie" und anderen volkstümlichen Melodien traf der MV bestens den Geschmack seiner Gäste.

Viel Beifall für Showeinlagen

Es wurde kräftig mitgesungen und im Takt geklatscht. Die Auftritte der Blaskapelle umrahmten verschiedene Showeinlagen. Viel Beifall gab es für das Aerobic Team des TSV Dobel und die Musikerinnen des MV, die mit einem Showtanz bei Schwarzlicht im verdunkelten Saal gefielen. Auch die Jugendgruppe des MV mit ihrem Auftritt als "Ghostbusters" kam gut an. Ein Höhepunkt war auch der Auftritt des "Cyberdirigenten", ein neuartiger Dirigent, der per Fernbedienung gesteuert wird und der den echten in der Zukunft ersetzen könnte. Tobias Siegwart vom Musikverein Gaistal bediente die Fernsteuerung und dirigierte so die Blaskapelle.