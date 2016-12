Dobel (geg). Die öffentliche Ausschreibung der Außen- und Freianlagen an der neuen Sporthalle und dem Kurhaus wurde vom Gemeinderat einstimmig auf den Weg gebracht. Damit kann die Ausschreibung im Januar 2017 erfolgen, die Vergabe voraussichtlich im Februar und der Baubeginn im April kommenden Jahres mit Abschluss zum Jahresende, so Landschaftsarchitekt Volker Boden. Noch einmal wurde erläutert, dass die öffentliche Ausschreibung wegen der sehr hohen Auslastung der Betriebe bewusst in den Winter verschoben wurde. Außerdem, so Kämmerer Jürgen Gall, konnten noch Gespräche mit dem Regierungspräsidium hinsichtlich weiterer Bezuschussung durch den Ausgleichstock geführt werden. Resultat: Über das Landessanierungsprogramm wird nur die zusätzliche Freianlage, nicht aber die unmittelbare Außenanlage der Sporthalle gefördert. Was den Ausgleichstock begrifft, wird die Förderquote höher. Architekt Boden hat nun eine Aufteilung dieser beiden Bereiche vorgenommen, da beim Ausgleichstock eine neue Förderung der Gesamtmaßnahme in Aussicht gestellt wurde. Eine telefonische Bestätigung liegt bereits vor. Hierfür ist die Bewilligung des vorzeitigen Baubeginns erforderlich, ansonsten müsste der Baubeginn auf den Bewilligungszeitpunkt, wahrscheinlich Juli 2017, hinausgeschoben werden. Der aktuelle Stand des Kostenanschlags sieht für die unmittelbaren Sporthallen-Außenanlagen rund 227 000 Euro vor, für die Freianlagen mit Erholungs- und Spielbereich rund um die alte Buche etwa 424 000 Euro. Für Gesprächsbedarf sorgte das Bodengutachten, welches den betonierten Anfahrtsweg im südöstlichen Bereich zwischen Sporthalle und Kurhaus als nicht den Anforderungen entsprechend standfest einordnet, der Belag muss ausgetauscht werden.